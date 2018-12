Severjevi nagradi za dosežke v poklicnih gledališčih Nini Valič in Vojku Belšaku

Škofja Loka, 16. decembra - Severjevi nagradi za igralske stvaritve v poklicnih gledališčih gresta letos v roke Nine Valič in Vojka Belšaka. Nagrado za stvaritev študenta dramske igre sta si prislužila Matic Valič in Gregor Podričnik. Nagrado za najboljšo stvaritev v ljubiteljskem gledališču pa bosta na nocojšnji podelitvi v Škofji Loki prejela Damijan Perne in Maša Kavčič.