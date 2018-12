Neznanci na cesto izpraznili cisterno, polno mleka

Düsseldorf, 16. decembra - Neznani storilci so se v nemškem Rüthenu v soboto zvečer znesli nad cisterno, polno mleka. V času, ko je voznik priklopnika po okoliških kmetijah zbiral dodatne zaloge, so namreč odprli drenažne pipe na cisterni in kar 15.000 litrov mleka se je razlilo po cesti, nato pa zmrznilo.