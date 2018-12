Biatlonska štafeta v Hochfilznu Italijankam

Hochfilzen, 16. decembra - Ženska štafetna tekma biatlonk na preizkušnji svetovnega pokala v Hochfilznu je pripadla Italijankam Lisi Vittozzi, Alexii Runggaldier, Dorothei Wierer in Federici Sanfilippo. Po 4 x 6 km so za 8,4 sekunde premagale Švedinje, tretje so bile Francozinje. Slovenske štafete ni bilo na startu.