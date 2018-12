Na severu Kanade našli največji diamant na ameriških tleh

Toronto, 16. decembra - V kanadskem rudniku blizu arktičnega kroga so našli največji diamant, kar so jih kdaj odkrili v Severni Ameriki, je v soboto poročal časnik Toronto Star. Kot so sporočili iz kanadskega rudarskega podjetja, so 552-karatni rumeni diamant oktobra izkopali v rudniku Diavik na severu države.