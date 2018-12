V požaru v Škofji Loki umrl moški

Škofja Loka/Celje/Bled, 16. decembra - Policisti in gasilci so v soboto in danes zjutraj obravnavali več požarov. V Škofji Loki je okoli 20. ure zagorelo v stanovanjskem objektu, v manjšem požaru pa je umrl moški. Okoliščine kažejo, da je moški umrl med uporabo doma izdelane električne naprave. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Kranj.