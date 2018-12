Ljubljana, 15. decembra - Deseti krog 1. DOL za ženske ni postregel s presenečenji, zmagi so vpisale odbojkarice Nove KBM Branika in Calcita Volleyja, ki so s tem ohranile minimalen zaostanek za vodilnim GEN-I Volleyjem. Ta bo sicer tekmo 10. kroga igral 16. januarja.