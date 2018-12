V Ukrajini ustanovili samostojno pravoslavno cerkev

Kijev, 15. decembra - Vodilni predstavniki ukrajinske pravoslavne cerkve so danes ustanovili samostojno ukrajinsko cerkev. Na sinodi v Kijevu so ustanovitev samostojne cerkve podprli škofje, duhovniki in laiki iz dveh cerkva, zvestih ukrajinskim oblastem, poročajo tuje tiskovne agencije. Za vodjo nove cerkve so izbrali metropolita Perejaslavla Epifanija.