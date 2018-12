Nemci, ki podpirajo skrajne stranke, bolj nagnjeni k narcisizmu

Berlin, 15. decembra - Študija, ki so jo opravili strokovnjaki z Univerze v Leipzigu, je pokazala, da so Nemci, ki podpirajo skrajno desne ali skrajno leve politične stranke, bolj nagnjeni k narcisizmu kot ostali. Za najbolj narcisoidne so se izkazali podporniki skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD), tik za petami jim sledijo privrženci skrajno leve Levice.