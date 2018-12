Na protestih v Parizu tokrat manj ljudi

Pariz, 15. decembra - Na protestu "rumenih jopičev" v Parizu se je danes opoldne po podatkih lokalne policije zbralo nekaj tisoč ljudi, kar je manj kot na podobnih shodih v preteklih štirih tednih. Policisti so pridržali 46 ljudi, medtem ko so jih pred tednom dni do te ure 335, navaja francoska tiskovna agencija AFP.