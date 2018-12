S podelitvijo nagrad sklep prvega mednarodnega klavirskega tekmovanja Janez Matičič

Ljubljana, 15. decembra - S podelitvijo nagrad in koncertom v prostorih Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana (KGBL) se je danes sklenilo 1. mednarodno klavirsko tekmovanje Janez Matičič 2018, namenjeno pianistom vseh narodnosti do 35 let. Nagrade so podelili v petih kategorijah, strokovna žirija pa je bila navdušena nad "visoko kvaliteto pripravljenih kandidatov".