Zveza kmetic Slovenije s koledarjem opozarja na vlogo žensk na kmetijah

Ljubljana, 15. decembra - Zveza kmetic Slovenije je ta teden predstavila nov letni koledar, na katerem prikazujejo svoje aktivnosti - od kulinarike do negovanja tradicije in mednarodnega sodelovanja. Ob tem je kmetijske ministrica Aleksandra Pivec poudarila, da so ženske pogosto nosilni steber družbenega okolja na kmetijah, nosilke tradicionalnih znanj in trajnostne prakse.