Večer podaljškov v ligi NHL

New York, 15. decembra - V severnoameriški profesionalni ligi so petkov večer zaznamovali podaljški. Kar pet od osmih tekem se je končalo po dodatnih minutah, največ golov je padlo v Raleighu, kjer so prvaki iz Washingtona na edini tekmi s kazenskimi streli s 6:5 ugnali Carolino. Junak tekme je bil ruski superzvezdnik Aleks Ovečkin, ki je dosegel tri gole.