Slab petek zaradi Kitajske in Evrope uničil tedenski rezultat newyorških borz

New York, 15. decembra - Brez petkovega krepkega padca zaradi slabih gospodarskih podatkov iz Evrope in Kitajske ter prepirov in napetosti okrog brexita, bi imeli newyorški borzni indeksi še kar dober teden, tako pa so znova nazadovali. V petek so izgubili vso rast prejšnjih dni v tednu.