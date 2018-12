Alen Omić v zadnji četrtini zgolj omilil poraz

Ljubljana, 14. decembra - Po veličastnih zmagah proti CSKA Moskvi in Barceloni so košarkarji Budućnosti v 12. krogu evrolige klonili na gostovanju na Kanarskih otokih. Gran Canaria je zmagala s 95:85, Alen Omić pa je v slabih osemnajstih minutah na parketu dosegel 12 točk in zbral štiri skoke za Črnogorce.