V povezavi z napadom v Strasbourgu aretirali še dva človeka

Strasbourg, 14. decembra - Francoske oblasti so danes aretirale še dva človeka, povezana z napadalcem, ki je v torek v Strasbourgu po najnovejših podatkih ubil štiri ljudi in jih 12 ranil. Tako so v povezavi z napadom skupaj prijeli sedem ljudi. So pa danes v mestu znova odprli božični sejem, kjer se je zgodil napad.