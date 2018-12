Evropske borze s padcem; navzdol tudi evro in nafta

London/Frankfurt/Pariz, 14. decembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes znižali. Kot poročajo tuje agencije, so kljub spodbudnim signalom, da so ZDA in Kitajska pripravljene sprostiti nekatere ukrepe, ki so jih sprejemale v času zaostrenih trgovinskih odnosov, vlagatelji zaskrbljeni zaradi posledic teh ukrepov, ki se že kažejo na kitajskem gospodarstvu.