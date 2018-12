Šarec: Res ni najbolj pravi čas za ustanovitev kosovske vojske

Bruselj, 14. decembra - Premier Marjan Šarec je danes v Bruslju poudaril, da ni pravi čas za ustanovitev kosovske vojske. "Res ni najbolj pravi čas za ustanovitev vojske Kosova glede na to, da je sedaj dialog med Prištino in Beogradom nekoliko zastal in da so razmere precej napete," je dejal po vrhu EU v Bruslju.