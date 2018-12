Večer:(Ne)zaupanje (15. 12.)

Maribor, 14. decembra - V klasičnih industrijskih okoljih z velikimi družbami, ki predstavljajo osrednje zaposlovalce in s tem številna delovna mesta, je praviloma klasičen tudi napet odnos med kapitalskimi interesi in varovanjem okolja. Majhna okolja z velikimi tovarnami so v večji meri kot velika mesta odvisna od poslovanja teh tovarn, piše Petra Lesjak Tušek v Večeru.