Hrvaški sabor zavrnil razpravo o nezaupnici vladi zaradi ustaškega pozdrava

Zagreb, 14. decembra - Hrvaški sabor je ob zaključku zadnje letošnje seje danes glasoval o številnih zakonih kot po tekočem traku. Med drugim so poslanci sprejeli zakona o učbenikih in minimalni plači, a so zavrnili zahtevo opozicije za razpravo o interpelaciji proti hrvaški vladi zaradi toleriranja zloglasnega ustaškega pozdrava Za dom spremni.