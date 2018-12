Slovenske in ameriške helikopterske posadke na skupnem usposabljanju

Ljubljana, 17. decembra - Na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna in širšem območju letališča Bovec bo od danes do četrtka potekalo skupno usposabljanje slovenskih in ameriških helikopterskih posadk. Gre za skupno usposabljanje s ciljem širjenja spektra zmogljivosti delovanja helikopterskih posadk, so zapisali na spletni strani Slovenske vojske.