Na Ljubljanski borzi ta teden ob sedemmilijonskem prometu padec indeksa

Ljubljana, 14. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP na Ljubljanski borzi je v tem tednu izgubil 1,87 odstotka vrednosti in se oblikoval pri 797,02 točke. Vlagatelji so v petih dneh opravili za 7,04 milijona evrov poslov, največ ponovno s Krkinimi delnicami. Teden so sicer zaznamovale objave napovedi poslovanja družb za prihodnje leto.