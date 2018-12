Sava na predlog SDH v dokapitalizacijo za 2,7 milijona evrov

Ljubljana, 14. decembra - Delničarji Save so danes na skupščini sprejeli nasprotni predlog SDH, po katerem se bo osnovni kapital družbe povečal za do 2,69 milijona evrov, in ne za do 5,05 milijona evrov, kot je v sklicu predlagal upravni odbor. Dokapitalizacija, pri kateri bodo lahko sodelovali obstoječi delničarji, bo uspešna, če bo vplačanih vsaj 2,57 milijona evrov.