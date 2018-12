Sij s peto izdajo komercialnih zapisov do 30 milijonov evrov

Ljubljana, 14. decembra - Skupina Sij je zaključila peto izdajo komercialnih zapisov, s katero je prišla do 30 milijonov evrov. Komercialni zapisi z zapadlostjo dne 13. decembra 2019 imajo najnižjo obrestno mero do sedaj, v višini enega odstotka letno. Namen izdaje je optimizacija stroškov financiranja in razpršitev kratkoročnih virov financiranja.