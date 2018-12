Hrvaški sabor sprejel deklaracijo o položaju Hrvatov v BiH

Zagreb/Sarajevo, 14. decembra - Z glasovi večine poslancev je danes hrvaški sabor sprejel deklaracijo o položaju hrvaškega naroda v Bosni in Hercegovini. Deklaracije niso podprle opozicijske stranke, ki so bile nezadovoljne z zavrnitvijo večine svojih amandmajev. Med razpravo o deklaraciji so med drugim ocenili, da gre za vmešavanje v notranje zadeve BiH.