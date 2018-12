Indeks na Ljubljanski borzi zdrsnil pod gladino

Ljubljana, 14. decembra - Indeks SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes zdrsnil pod gladino. Vlagatelji so opravili za 1,37 milijona evrov poslov, največ z delnicami Krke. Med prometnejšimi so bile tudi delnice Luke Koper in Petrola. Največji padec so sicer v današnjem trgovanju med blue chipi zabeležile delnice NLB, ki so izgubile 1,72 odstotka vrednosti.