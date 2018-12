V Skrbovin'ci tako izdelki VDC kot informacije za starejše in otroke

Ljubljana, 14. decembra - V središču Ljubljane so odprli prenovljen prostor Skrbovin'ce, ki je skupno delo Mola in štirih varstveno delovnih centrov iz Ljubljane. V njej so na prodaj izdelki za vsak dan ali darilo, starejši dobijo nasvet, za žrtve nasilja in otroke pa predstavlja varno točko. "Prostor ste uredili vrhunsko," jih je pohvalil župan Zoran Janković.