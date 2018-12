Leto 2018: Na Severnem Primorskem predvsem v znamenju turističnega razvoja

pripravila Rosana Rijavec

Nova Gorica, 18. decembra - Severnoprimorsko gospodarstvo si bo leto 2018 zapomnilo predvsem po večji rasti na področju turizma. Med januarjem in oktobrom je regijo obiskalo 445.425 turistov, od tega kar 81,4 odstotkov tujih, ustvarili pa so dobra 1,1 milijona nočitev in v regiji bivali povprečno po dva dneva in pol.