V Hangzhouju še trije svetovni rekordi

Peking, 14. decembra - Prireditelji 14. svetovnega prvenstva v 25-metrskih bazenih v Hangzhouju na Kitajskem so v petek razdelili osem kompletov medalj. Podeljevalci kolajn pa so morali Američanom na 4 x 50 m prosto, Brazilcem na 4 x 200 m prosto in Avstralki Ariarne Titmus na 400 m prosto čestitati tudi za svetovne rekorde.