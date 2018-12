V reški ladjedelnici 3. maj prekinili večtedensko stavko

Zagreb, 14. decembra - Stavkovni odbor v reški ladjedelnici 3. maj, ki je del družbe Uljanik, je danes sporočil, da so delavci prekinili dvomesečno stavko. Kot so pojasnili, so se tako odločili zaradi napovedi, da bi lastniki ladij lahko sofinancirali dokončanje del na ladjah v ladjedelnici. Medtem stavko nadaljujejo v puljskem Uljaniku.