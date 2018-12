Svindalu petič superveleslalom v Val Gardeni, štirje Slovenci med najboljših 20

Val Gardena, 14. decembra - Norvežan Aksel Lund Svindal je zmagovalec superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Val Gardeni za rekordno sedmo zmago na sloviti progi Saslong v Dolomitih. Slovenci so vpisali zgodovinski ekipni uspeh: Martin Čater na 17. mestu, Klemen Kosi in Boštjan Kline sta bila 18. in 19., Miha Hrobat pa je bil 20. za najboljši dosežek kariere.