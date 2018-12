Celjska občina na območju stare Cinkarne v poskusno remediacijo

Celje, 14. decembra - Celjska občina je v teh dneh na območju stare Cinkarne začela s pilotnim poskusom remediacije z organo-mineralnim substratom z namenom sanacije tal, pri čemer onesnažene zemljine niso izkopavali. Delavci celjskega podjetja Simbio so tako ogradili 100 kvadratnih metrov veliko zemljišče in ga prekrili z geotekstilom, so sporočili z občine.