Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 15. decembra - Pri Založbi Miš je izšla knjiga Jerneja Dirnbeka Pripovedke o vinu in ljubezni z izbranimi besedili za skupino Mi2 in nekatere druge izvajalce, utrinki življenja Aleksandre Kornhuaser - Frazer so zbrani v knjigi Poti in srečanja, ki jo je izdala založba Modrijan, v posebni izdaji revije Stripburger pa je stripovski album Winshlussa Pametna opica.