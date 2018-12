Smuka se v soboto začenja tudi na smučišču Cerkno

Cerkno, 14. decembra - Smučarski center Cerkno letos še ni prejel primerne pošiljke naravnega snega, a so tamkajšnji smučarski delavci v zadnjih dneh izkoristili primerno nizke temperature za umetno zasneževanje. Do danes jim je uspelo smučišče urediti do te mere, da bodo v soboto pognali večino naprav, ki omogočajo družinsko smuko.