Mariborska univerza na ogled postavila raziskovalne dosežke

Hoče, 14. decembra - Mariborska univerza je skupaj z občino Hoče-Slivnica in organizacijo Youth Entrepreneurs of Europe Union (JEUNE) danes na mariborskem letališču pripravila prednovoletno srečanje z raziskovalci univerze. Na njem so predstavili svoje kompetence in kapacitete s posebnim poudarkom na letošnjih najodmevnejših razvojno-raziskovalnih dosežkih.