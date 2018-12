Ljubljana, 14. decembra - Bonitetna agencija Standard and Poor's (S&P) je danes potrdila dolgoročno kreditno oceno za NLB pri BB+, pri tem pa je obete spremenita iz "v razvoju" na "pozitivne". Kot so sporočili iz banke, ocena S&P temelji na dobrem poslovanju banke in njeni delni privatizaciji.