Raziskovalci Kemijskega inštituta iznašli hitrejši način uravnavanja delovanja človeških celic

Ljubljana, 14. decembra - Raziskovalci Kemijskega inštituta so izvedli raziskavo, s katero so iznašli nov hitrejši način uravnavanja delovanja človeških celic, s pomočjo katerega se celice odzovejo na zunanji signal v minutah namesto urah. Raziskava je objavljena v prestižni reviji Nature Chemical Biology, so sporočili z inštituta.