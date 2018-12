Zagrebško sodišče potrdilo dolgoletno zaporno kazen Perkoviću

Zagreb, 14. decembra - Zagrebško sodišče je danes nekdanjemu pripadniku jugoslovanske in hrvaške obveščevalne službe Josipu Perkoviću, ki je bil v Nemčiji obsojen na dosmrtni zapor zaradi sodelovanja pri umoru hrvaškega izseljenca Stjepana Đurekovića, določilo 30 let zapora. Kazen so prilagodili hrvaški zakonodaji, saj bo Perković kazen prestajal na Hrvaškem.