Celjska občina pozvala Voc Ekologijo k vzpostavitvi prvotnega stanja na območju stare Cinkarne

Celje, 14. decembra - Celjska občina je Voc Ekologijo danes pozvala, da nemudoma vzpostavi prvotno stanje na območju stare Cinkarne. Občinske strokovne službe so namreč ugotovile, da je podjetje s svojimi deli pri čiščenju območja, ki ga je vzelo v zakup, poseglo tudi na območje vzhodnega kanala, kjer je prišlo do razkritja kompozita in zmanjšanja izolacijske plasti.