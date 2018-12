Slovenci brez mundiala, namesto tega dva dvoboja z imenitnimi Francozi

Ljubljana, 14. decembra - Slovenski rokometaši na bližnjem svetovnem prvenstvu na Danskem in v Nemčiji med 10. in 27. januarjem 2019 ne bodo branili bronastega odličja, ki so ga osvojili pred dvema letoma v Franciji. Nastop na mundialu sta jim odnesla junijska kvalifikacijska dvoboja z Madžari, v začetku prihodnjega leta pa se bodo dvakrat pomerili z imenitnimi Francozi.