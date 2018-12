Na OŠ Prestranek vrsta ukrepov zaradi legionele, ponovno vzorčenje prihodnji teden

Prestranek, 14. decembra - Na osnovni šoli in v vrtcu Prestranek, ki ju obiskuje 257 otrok, vse od postavljenega suma in nato potrjene prisotnosti legionele v vodovodnem sistemu izvajajo vrsto ukrepov za zaščito otrok in zaposlenih. Z bakterijo ni okužen nihče, ponovno vzorčenje vode je predvideno prihodnji teden, je za STA pojasnila ravnateljica šole Nataša Režek Donev.