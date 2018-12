Odpoklic prosene kaše brez glutena Mlin Rangus.

Ljubljana, 14. decembra - Podjetje Hofer je iz prodaje odpoklicalo proseno kašo brez glutena proizvajalca Rangus mlinarstvo in trgovina, ker izdelek ne ustreza zakonsko določenim zahtevam za živila brez glutena.

Izdelek je bil po ceni 2,89 evra v vseh trgovinah Hofer na voljo od četrtka, 8. novembra. Hofer kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili kupnino tudi brez predložitve računa.

Kupci lahko dobijo več informacij od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro na telefonski številki 01/834 66 00 in na elektronskem naslovu info@hofer.si.