V Novem mestu začel delovati novi občinski svet

Novo mesto, 13. decembra - V Mestni občini Novo mesto so danes konstituirali nov, skupaj z romskim svetnikom 30-članski občinski svet. Župan Gregor Macedoni, ki si je na letošnjih volitvah priboril drugi mandat, je ob tem dejal, da so volivci jasno izrazili svojo voljo, da se novomeška razvojna zgodba iz zadnjih štirih let nadaljuje v novem mandatu.