Zaradi letečih bankovcev zaprli avtocesto

Karlsruhe, 14. decembra - Nemška policija je zaradi letečih bankovcev ta teden začasno zaprla avtocesto v bližini kraja Lörrach v deželi Baden-Württemberg. V iskalni akciji so našli za nekaj sto evrov gotovine in denarnico, a brez identifikacijskih dokumentov. Lastnika pozivajo, naj se jim javi in kot dokaz o lastništvu pove vsoto izgubljene gotovine.