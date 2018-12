Ljubljanska borza: Veliko zanimanje za Zavarovalnico Triglav

Ljubljana, 13. decembra - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP se je danes malenkost zvišal, zaslužne za to pa so edino delnice Krke in Zavarovalnice Triglav, ki so se podražile za po skoraj dva odstotka. Vlagatelji so sklenili za skupaj 2,9 milijona evrov poslov, od tega 2,2 milijona evrov samo z delnicami največje slovenske zavarovalnice.