V Dvorano slavnih rock and rolla se bodo zapisali Janet Jackson, Radiohead in The Cure

Cleveland, 14. decembra - Pop pevka Janet Jackson, rock skupina Radiohead in punk zasedba The Cure so si prislužili vstop v Dvorano slavnih rock and rolla v letu 2019. Pridružili se jim bodo kantavtorica Stevie Nicks, skupini Def Leppard in The Zombies ter zasedba Roxy Music. Koncert v počastitev vpisa bo 29. marca v New Yorku.