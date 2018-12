Sindikat ministrstvo opozarja na težave centrov za socialno delo

Ljubljana, 13. decembra - Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije poziva resorno ministrstvo k takojšnji kadrovski okrepitvi centrov za socialno delo. Kot opozarja, se na nekaterih centrih rešujejo vloge, ki čakajo na odločbo že več mesecev. Po njihovih navedbah so pritiski ministrstva, strank in drugih inštitucij na centre nemogoči, zaposleni ne zmorejo več.