Za Vučka odločitev ustavnega sodišča glede volilnih okrajev pričakovana

Ljubljana, 13. decembra - Za Dušana Vučka iz DVK je odločitev ustavnega sodišča glede volilnih okrajev pričakovana, saj so med okraji velike razlike pri velikosti in ponekod neprimerna razporeditev. Upa, da bo DZ do naslednjih rednih volitev pripravil rešitve, da bo DVK lahko nemoteno opravljala svoje delo. Uvedba preferenčnega glasu pa je stvar politične odločitve, pravi.