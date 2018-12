Vlada ne podpira novelacije zakona o vrtcih, kot jo predlaga NSi

Ljubljana, 13. decembra - Vlada ne podpira predloga novele zakona o vrtcih, s katero poslanska skupina NSi predlaga zmanjšanje plačila vrtca za prvega otroka in brezplačen vrtec za drugega in vse naslednje otroke, ki so hkrati vpisani v vrtec. Vlada predloga ne podpira, ker meni, da je treba k reševanju problematike pristopiti celostno, je zapisano v gradivu po seji vlade.