Slovenska karitas zbrala 22.000 evrov za preživele po potresu in cunamiju v Indoneziji

Ljubljana, 13. decembra - Slovenska karitas je indonezijski karitas nakazala 22.000 evrov, zbranih v akciji za pomoč preživelim po septembrskem potresu in cunamiju na indonezijskem otoku Sulavezi, v katerem je 221.000 ljudi ostalo brez strehe nad glavo. Nakazana sredstva so namenjena 4300 družinam v treh najbolj prizadetih okrožjih Palu, Sigi in Donggala.