DZ brez razprave čez drugo branje novele zakona o minimalni plači

Ljubljana, 13. decembra - Poslanke in poslanci so brez razprave opravili drugo obravnavo predloga novele zakona o minimalni plači, ki so jo ob podpori koalicijskih poslanskih skupin pripravili v stranki Levica. Predlog je dopolnjen z amandmaji, ki jih je že v ponedeljek podprl matični odbor, za razpravo na plenarni seji pa ni bilo vloženih dodatnih dopolnil.